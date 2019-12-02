Здания научно-экспериментального центра на Утрише выставили на торги
Российский аукционный дом выставил на торги два нежилых здания на острове Утриш под Анапой из-за банкротства морского биотехнологического центра
Аукцион пройдет 15 января 2020 года, заявки перестанут принимать 10 января. Начальная цена лота — 6,2 млн рублей.
Площадь двух зданий —289,3 кв. метров и 57 кв. метров. Раньше в них были лаборатории научно-экспериментального морского биотехнологического центра «Большой Утриш». На аукцион их выставили в рамках процедуры банкротства центра.
В документации отмечается, что объекты оснащены всеми необходимыми коммуникациями, в том числе электроснабжением мощностью 60 кВт, однако требуют косметического ремонта.
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В описании лота указано, что на острове Утриш есть два маяка — старинный, переделанный в часовню, и современный, а также песчаный пляж. Место, в котором находятся здания, популярно у туристов и местных жителей, в шаговой доступности находятся дельфинарий, дайвинг-центр, гостиницы, объекты торговли и услуг, остановки транспорта.
После приобретения зданий можно будет оформить право долгосрочной аренды на земельный участок, находящийся в собственности Российской Федерации.
«Учитывая характеристики локации и наличие пляжа, объект может быть интересен для создания современного комплекса для активного пляжного отдыха», — цитирует «Коммерсантъ» директора Южного филиала РАД Евгения Кудина.
По его словам, эта территория подходит для ресторана или банкетного шатра для проведения торжеств.
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