В Краснодаре устроят выставку репродукций картин Клода Моне

В экспозицию вошли 58 произведений французского живописца, одного из основателей импрессионизма. Работы воссозданы в натуральную величину и выполнены в технике жикле. Они сопровождаются описанием сюжетов и историями создания каждой картины. Для гостей будут проводить экскурсии.

График работы выставки: вторник — воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной. Посетить экспозицию можно будет до 26 января 2020 года, сообщает пресс-служба выставочного зала. Стоимость билетов — от 150 до 250 рублей.

Ранее в Краснодаре уже проходили выставки репродукций работ Фриды Кало, Винсента Ван Гога, Иеронима Босха и Питера Брейгеля-старшего, Поля Гогена, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Ивана Айвазовского.