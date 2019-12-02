Полиция Краснодара ищет жильцов сгоревшей квартиры на улице Красных Партизан. Соседи рассказали о громких звуках на протяжении года
Полиция ищет возможных виновников пожара в многоэтажном доме на улице Красных Партизан, который произошел ночью 30 ноября
Сообщение о возгорании на втором этаже дома на улице Красных Партизан, 1/3 поступило в 1:33. Спустя полчаса пожарные потушили пламя. Квартира площадью 35 кв. метров полностью выгорела, жильцов в ней не оказалось. По словам очевидцев, в квартире сгорело абсолютно все, там не осталось мебели.
Жителей подъезда эвакуировали с помощью пожарных лестниц, некоторые люди прыгали на спасательное полотно. После пожара в больницу доставили двух человек с отравлением угарным газом, один из них сломал руку.
Как рассказала порталу Юга.ру пара жильцов, проживающая на третьем этаже, они проснулись ночью от сильного запаха дыма. Девушка и парень попытались спуститься по подъездной лестнице, однако у них это не вышло из-за плотного дыма. Выбраться наружу через окна своей квартиры они также не смогли — из-за огня в квартире этажом ниже. Спастись получилось после того, как соседи по площадке пропустили их к окну через свою квартиру.
По словам молодых людей, громкие звуки в квартире были слышны на протяжении года: оттуда раздавались крики — между собой постоянно конфликтовали женщина и мужчина. А за несколько дней до пожара там несколько суток выла собака. Предположив, что у соседей случилось что-то плохое, жильцы стучались в квартиру, однако им никто не открыл.
Управляющая компания жилого комплекса пообещала разобраться, а спустя время мужчина, представившийся Игорем (жильцы предполагают, что это мог быть родственник собственника), сообщил жителям подъезда, которые жаловались на шум, что будет приглядывать за квартирантами и передаст им жалобы соседей.
Руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко 2 декабря сообщил порталу Юга.ру, что в полицию обратился собственник сгоревшей квартиры. Он рассказал, что сдавал жилье в аренду двум иностранным квартирантам — мужчине неустановленного возраста и 24-летней девушке. Сейчас они не выходят на связь, их телефоны выключены. Проверяется версия о возможной причастности квартиросъемщиков к пожару, их ищут. Причины возгорания установят в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.
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