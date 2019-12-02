В краснодарском микрорайоне «Губернский» раньше срока сдали новый литер

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

30 ноября состоялась сдача 7 литера микрорайона «Губернский»

Здание ввели в эксплуатацию раньше намеченного срока, сообщили в пресс-службе «ЮгСтройИнвест». Для новоселов была подготовлена праздничная программа: во дворе дома их ждали аниматоры, игровые аттракционы, интерактивный театр и фуршет. Жильцы осматривали квартиры и знакомились с соседями.

«Мы сделали все возможное, чтобы жителям 7 литера было уютно в их новых квартирах, а в шаговой доступности у них было все необходимое для комфортной жизни. Территория микрорайона благоустроена, а дома возведены по высоким стандартам качества», — отметил главный инженер «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.

7 литер стал пятым домом «Губернского», сданным в этом году в эксплуатацию. У нового дома расположена воркаут-площадка и две аллеи с зонами отдыха, барбекю и роллердромом, в ста метрах — автобусная остановка. Рядом — два детских сада, школа, крытый тренажерный зал и площадка для выгула собак. 

За 16 лет работы на счету «ЮгСтройИнвест» 166 домов, 15 социальных объектов, более 3,5 млн квадратных метров жилья для более 150 тыс. жильцов. Компания в числе первых в РФ перешла на работу с эскроу-счетами.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В первые дни декабря горах Сочи выпало больше полуметра снега
Полиция Краснодара ищет жильцов сгоревшей квартиры на улице Красных Партизан. Соседи рассказали о громких звуках на протяжении года
«Гавкучая зараза!». В Краснодаре коллегия судей проверит информацию о судье, который обматерил женщину на заседании
В Сочи планируют завершить долгострой, в котором на 225 квартир приходится 245 дольщиков
В аэропорту Краснодара рассказали, какие объекты вошли в проект нового аэровокзала
На Кубани почтят память погибших солдат Великой Отечественной войны

Лента новостей

Мнения

«Добро пожаловать в капитализм, где за вами следит даже пылесос»

Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило

На турнире по самбо в Ингушетии спортсмены с болельщиками подрались стенка на стенку

Статьи

«Видишься со всеми в тех же пробках, что и вчера»

Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале