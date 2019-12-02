В краснодарском микрорайоне «Губернский» раньше срока сдали новый литер
30 ноября состоялась сдача 7 литера микрорайона «Губернский»
Здание ввели в эксплуатацию раньше намеченного срока, сообщили в пресс-службе «ЮгСтройИнвест». Для новоселов была подготовлена праздничная программа: во дворе дома их ждали аниматоры, игровые аттракционы, интерактивный театр и фуршет. Жильцы осматривали квартиры и знакомились с соседями.
«Мы сделали все возможное, чтобы жителям 7 литера было уютно в их новых квартирах, а в шаговой доступности у них было все необходимое для комфортной жизни. Территория микрорайона благоустроена, а дома возведены по высоким стандартам качества», — отметил главный инженер «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.
7 литер стал пятым домом «Губернского», сданным в этом году в эксплуатацию. У нового дома расположена воркаут-площадка и две аллеи с зонами отдыха, барбекю и роллердромом, в ста метрах — автобусная остановка. Рядом — два детских сада, школа, крытый тренажерный зал и площадка для выгула собак.
За 16 лет работы на счету «ЮгСтройИнвест» 166 домов, 15 социальных объектов, более 3,5 млн квадратных метров жилья для более 150 тыс. жильцов. Компания в числе первых в РФ перешла на работу с эскроу-счетами.
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