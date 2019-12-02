В краснодарском микрорайоне «Губернский» раньше срока сдали новый литер

30 ноября состоялась сдача 7 литера микрорайона «Губернский»

Здание ввели в эксплуатацию раньше намеченного срока, сообщили в пресс-службе «ЮгСтройИнвест». Для новоселов была подготовлена праздничная программа: во дворе дома их ждали аниматоры, игровые аттракционы, интерактивный театр и фуршет. Жильцы осматривали квартиры и знакомились с соседями.

«Мы сделали все возможное, чтобы жителям 7 литера было уютно в их новых квартирах, а в шаговой доступности у них было все необходимое для комфортной жизни. Территория микрорайона благоустроена, а дома возведены по высоким стандартам качества», — отметил главный инженер «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.

7 литер стал пятым домом «Губернского», сданным в этом году в эксплуатацию. У нового дома расположена воркаут-площадка и две аллеи с зонами отдыха, барбекю и роллердромом, в ста метрах — автобусная остановка. Рядом — два детских сада, школа, крытый тренажерный зал и площадка для выгула собак.