В Краснодаре эвакуировали институт физкультуры из-за сообщения о бомбе. Телефонного террориста задержали

View this post on Instagram

«Инфиз на Буденного (КГУФКСТ) заминировали, работают кинологи и полиция, дороги перекрыты, все эвакуированы, кто знает подробности?» – спрашивает наш подписчик. ⠀ Официальной информации пока нет, но вот видео с места.