В Краснодаре эвакуировали институт физкультуры из-за сообщения о бомбе. Телефонного террориста задержали

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в Краснодаре (инфиз) 30 ноября эвакуировали из-за сообщения о минировании

О том, что в здании вуза на улице Буденного находится подозрительный предмет, в полицию сообщил неизвестный мужчина. Туда прибыли экстренные службы, всех учащихся и персонал эвакуировали.

«Провели обследование территории, параллельно с этим устанавливали звонившего. Им оказался 33-летний местный житель, который заявил, что совершил звонок из хулиганских побуждений. Опасных предметов обнаружено не было», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, с институтом звонивший никак не связан.