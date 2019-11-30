В Краснодаре эвакуировали институт физкультуры из-за сообщения о бомбе. Телефонного террориста задержали
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в Краснодаре (инфиз) 30 ноября эвакуировали из-за сообщения о минировании
О том, что в здании вуза на улице Буденного находится подозрительный предмет, в полицию сообщил неизвестный мужчина. Туда прибыли экстренные службы, всех учащихся и персонал эвакуировали.
«Провели обследование территории, параллельно с этим устанавливали звонившего. Им оказался 33-летний местный житель, который заявил, что совершил звонок из хулиганских побуждений. Опасных предметов обнаружено не было», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, с институтом звонивший никак не связан.
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