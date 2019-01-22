Жителя Кубани осудили за лже-минирование стадиона «Фишт» во время ЧМ

В Тимашевском районе Кубани суд вынес приговор в отношении местного жителя, сообщившего о якобы заложенной бомбе на стадионе «Фишт» накануне ЧМ-2018

«Установлено, что 10 июня мужчина позвонил на телефон 112 и сообщил заведомо ложную информацию о том, что на стадионе "Фишт" в Сочи заложено взрывное устройство, которое будет приведено в действие во время матча», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Информация не подтвердилась, правоохранители разыскали звонившего. Им оказался 58-летний житель Тимашевского района. В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его обязали возместить средства, затраченные государством на проведение проверочных мероприятий.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре за ложное сообщение о минировании осудили жителя Сочи. Он также сообщил о готовящемся взрыве на стадионе во время ЧМ-2018. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, стадион «Фишт» принял шесть матчей мирового первенства, которое проходило в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.