В Сочи дали шесть лет колонии водителю, который насмерть сбил пешехода и скрылся
В Сочи 31 октября вынесли приговор водителю, оставившему место ДТП
Приговор в отношении 47-летнего жителя Апшеронского района вынес Центральный районный суд. Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД).
12 июля он, управляя Mercedes-Benz S320, сбил пешехода на 17-м км Обхода Сочи в микрорайоне Мамайка. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Водитель скрылся с места ДТП и пытался покинуть Сочи, но в тот же день был задержан сотрудниками полиции на посту ДПС «Магри».
Как сообщали Юга.ру, в августе водитель мопеда в Сочи сбил ребенка на «зебре» и скрылся.
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