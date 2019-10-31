В Сочи дали шесть лет колонии водителю, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Краснодарский край

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В Сочи 31 октября вынесли приговор водителю, оставившему место ДТП

Приговор в отношении 47-летнего жителя Апшеронского района вынес Центральный районный суд. Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД). 

12 июля он, управляя Mercedes-Benz S320, сбил пешехода на 17-м км Обхода Сочи в микрорайоне Мамайка. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Водитель скрылся с места ДТП и пытался покинуть Сочи, но в тот же день был задержан сотрудниками полиции на посту ДПС «Магри». 

Как сообщали Юга.ру, в августе водитель мопеда в Сочи сбил ребенка на «зебре» и скрылся.

ДТП Полиция Сочи Суд

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