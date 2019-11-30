Экс-главу минфина Ингушетии осудили на пять лет за растрату 2 млрд рублей. Он скрылся
Магасский районный суд вынес приговор бывшему министру финансов Ингушетии Руслану Цечоеву, который не явился в суд и был объявлен в розыск
Цечоев проходил обвиняемым по делу о нецелевом расходовании 2 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями. Средства, выделяемые из федерального бюджета на предоставление субсидий, министр в декабре 2014 года направил на погашение дефицита бюджета. При этом чтобы скрыть нарушение, он вернул в федеральный бюджет поступившие в начале следующего года из него же 1,9 млрд рублей дотаций.
Уголовное дело на чиновника завели в 2015 году. В ноябре 2019-го Магасский райсуд приговорил Цечоева к пяти годам колонии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сам подсудимый, по данным издания, на оглашение приговора не явился, его объявили в федеральный розыск. Местонахождение Цечоева неизвестно.
О том, какая мера пресечения была избрана чиновнику, не сообщается.
Как писали Юга.ру, в ноябре под следствие попала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Ее и нескольких коллег подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции.
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