Экс-главу минфина Ингушетии осудили на пять лет за растрату 2 млрд рублей. Он скрылся

Ингушетия

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Магасский районный суд вынес приговор бывшему министру финансов Ингушетии Руслану Цечоеву, который не явился в суд и был объявлен в розыск

Цечоев проходил обвиняемым по делу о нецелевом расходовании 2 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями. Средства, выделяемые из федерального бюджета на предоставление субсидий, министр в декабре 2014 года направил на погашение дефицита бюджета. При этом чтобы скрыть нарушение, он вернул в федеральный бюджет поступившие в начале следующего года из него же 1,9 млрд рублей дотаций.

Уголовное дело на чиновника завели в 2015 году. В ноябре 2019-го Магасский райсуд приговорил Цечоева к пяти годам колонии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сам подсудимый, по данным издания, на оглашение приговора не явился, его объявили в федеральный розыск. Местонахождение Цечоева неизвестно.

О том, какая мера пресечения была избрана чиновнику, не сообщается.

Как писали Юга.ру, в ноябре под следствие попала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Ее и нескольких коллег подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции.

Бюджет Магас Превышение полномочий Суд Чиновники

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