В Сочи ищут мужчин, ранивших ножом троих охранников бара

Двое посетителей бара в центре Сочи в ночь на 29 ноября в ходе конфликта ранили ножом охранников заведения

Инцидент произошел в рестобаре «Паштет» около железнодорожного вокзала. Между посетителями бара и охранниками завязался конфликт, произошла драка, в ходе которой три охранника получили ножевые ранения.

Пострадавшие находятся в больницах в тяжелом состоянии. Полиция ищет скрывшихся преступников, их личности установлены — это двое местных жителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В УВД по Сочи подтвердили информацию о происшествии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.