В Сочи ищут мужчин, ранивших ножом троих охранников бара

Поножовщина в баре в Сочи: ранены три охранника Сочинские полицейские разыскивают двух местных жителей, которые во время драки в рестобаре "Паштет" нанесли несколько ножевых ранений трем охранникам заведения, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник в пятницу. ⠀ "Минувшей ночью двое сочинцев вступили в конфликт с охранниками рестобара "Паштет", который находится близ железнодорожного вокзала в Центральном районе города Сочи. Затем произошла драка, в которой три охранника получили ножевые ранения", – рассказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшие находятся в больницах в тяжелом состоянии. "Врачи борются за их жизнь", – подчеркнул источник. В свою очередь, в УВД Сочи подтвердили информацию о ЧП. ⠀ "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе управления.