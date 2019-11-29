Под Анапой Infiniti врезался в стоявшую на трассе машину. Есть погибший
Вечером 28 ноября в Анапе произошла авария, в результате которой погиб один человек
ДТП произошло в 19:40 на 40-м км дороги М25, идущей от Новороссийска до Керчи. По предварительным данным, 32-летний водитель Infiniti превысил скорость и врезался в стоявшую на дороге машину Volkswagen. После этого Infiniti столкнулась с деревом, водитель погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Всего за этот день на Кубани произошла 21 автомобильная авария, пострадали 26 человек.
Накануне Юга.ру рассказывали о ДТП в Геленджике, в котором пострадали трое детей и взрослый.
Между тем, в Краснодарском крае до конца года установят барьеры на 60 км трасс, чтобы уменьшить количество лобовых столкновений.
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