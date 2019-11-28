Трое детей и мужчина пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной в Геленджике
В Геленджике вечером 27 ноября произошла автомобильная авария с четырьмя пострадавшими
Авария случилась около 21:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Lexus GS превысил скорость, съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП пострадал водитель и трое его малолетних пассажиров, которые ехали с ремнями безопасности. Их госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне в столице Кубани иномарка врезалась в трамвай, пострадали два человека.
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