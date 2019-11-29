В Краснодаре мужчина с селфи-палкой устроил разбой в магазине, чтобы украсть деньги
В конце ноября полицейские задержали злоумышленника, который разбил в продуктовом магазине витрину и забрал деньги из кассы
В дежурную часть поселка Калинино обратилась продавец магазина, который находится на Ростовском шоссе. Она рассказала, что один из постоянных покупателей зашел в магазин, затем разбил витрину твердым предметом, обмотанным пакетом, и похитил выручку из кассы. Судя по кадру с камеры видеонаблюдения, это произошло 26 ноября.
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Наряд полицейских через несколько часов задержал предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний краснодарец. Он признался в содеянном, сказав, что на поступок его толкнул алкоголь. При этом мужчина не помнил ни сумму, которую забрал, ни где они находятся. Оказалось, что он разбил витрину селфи-палкой.
Также полицейские выявили, что мужчина причастен к грабежу, который произошел в июне в поселке Красные Зори. Тогда у местной жительницы похитили телефон.
Сейчас в отношении задержанного расследуют два уголовных дела — по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемый находится под стражей. Устанавливается сумма ущерба, сообщили 29 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Напомним, в начале ноября в Краснодаре поймали серийного грабителя. На последнем месте преступления он забыл свой телефон.
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