В поселке под Краснодаром проведут газ в 250 домов

В поселке Белозерном под Краснодаром 29 ноября начали прокладывать газопровод для 250 домов

В Белозерном построят газорегуляторный пункт и магистраль общей протяженностью более 9 км. Под землей проложат полиэтиленовые трубы газопровода: 3,5 км высокого давления и 3 км — низкого. Сети для подключения потребителей построят над землей, их протяженность — 2,4 км.

Это финальный этап газификации поселка. К газу смогут подключиться 250 домов на улицах Столичной, Ипподромовской, Прибрежной, Героев Труда, Казачат, Прекрасной, Советов и Рисоводов. В них живут больше 1 тыс. жителей Белозерного.

Строительство планируют завершить весной 2020 года, сообщили 29 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.