На Кубани чиновники отчитались о выполненных работах, но это оказалось неправдой. На них завели уголовное дело

Прокуратура Тимашевского района выяснила, что работники администрации Тимашевска указали недостоверные сведения о проведении работ на 2 млн рублей. В связи с этим против них возбудили уголовное дело

Ведомство установило, что сотрудники администрации города, а именно руководители муниципального учреждения, занимающегося «жилищно — коммунальным хозяйством, строительством, транспортом и связью», подписали акты о выполненных работах стоимостью 2 млн рублей. Согласно документам, в Тимашевске на эту сумму провели работы по организации содержания кладбищ. На деле же оказалось, что практически ничего сделано не было.

Таким образом должностные лица, нарушив закон, дискредитировали органы власти и подорвали их авторитет, уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 27 ноября. Против них возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).



Напомним, в конце октября суд продлил арест мэру Туапсе Владимиру Звереву. Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Из-за незаконых действий Зверева ущерб городу составил 23 млн рублей.