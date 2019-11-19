В Сочи на границе задержали коллекцию старинных банкнот

Это денежные знаки России и других стран, часть из которых была выпущена более 50 лет назад. Деньги нашли в иномарке, прибывшей из Абхазии на таможенном посту МАПП Адлер.

«В ходе таможенного осмотра внедорожника и опроса водитель занервничал, что вызвало подозрение у таможенников. Досмотрев автомобиль, инспекторы обнаружили в багажном отделении и салоне среди личных вещей сумку и два пластмассовых контейнера, в которых находились банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты, облигации и боны различного номинала, размера и цвета», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Водитель, гражданин России, пояснил, что это его личная коллекция, но документы на нее предоставить не смог.

Всю партию денежных знаков изъяли и направили на экспертизу, которая установит, являются ли они культурной ценностью и какова их стоимость.