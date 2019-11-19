В Сочи на границе задержали коллекцию старинных банкнот

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

Сотрудники Сочинской таможни задержали коллекцию с шестью тысячами различных банкнот и ценных бумаг

Это денежные знаки России и других стран, часть из которых была выпущена более 50 лет назад. Деньги нашли в иномарке, прибывшей из Абхазии на таможенном посту МАПП Адлер. 

«В ходе таможенного осмотра внедорожника и опроса водитель занервничал, что вызвало подозрение у таможенников. Досмотрев автомобиль, инспекторы обнаружили в багажном отделении и салоне среди личных вещей сумку и два пластмассовых контейнера, в которых находились банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты, облигации и боны различного номинала, размера и цвета», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни. 

Водитель, гражданин России, пояснил, что это его личная коллекция, но документы на нее предоставить не смог.  

Всю партию денежных знаков изъяли и направили на экспертизу, которая установит, являются ли они культурной ценностью и какова их стоимость. 

Как сообщали Юга.ру, в мае в Госдуме и Центробанке обсуждали введение наказания за использование сувенирных банкнот, в том числе так называемых билетов «банка приколов». 

Деньги Сочи Таможня

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации». В правительстве РФ ответили на запрос ЕСПЧ о домашнем насилии
В Сочи на границе задержали коллекцию старинных банкнот
На Кубани ищут пропавшую 9-летнюю девочку в казачьей форме
Гостиницы «Интурист» больше нет в Краснодаре. Что произошло?
Мэрия Краснодара хочет привлечь уличных художников к благоустройству города
Защита Соколова рассказала о версии влияния Луны на историка в ночь убийства

Лента новостей

В Краснодаре мужчины представились сотрудниками наркоконтроля и вымогали деньги

Мнения

Кто должен выбирать ректора? Студенты и преподаватели МГУ считают, что они

Открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии университета

Мнения

Как не приехать «в зад» и какую дистанцию соблюдать на дороге

Колонка Евгения Мельченко о том, как не въехать во впереди идущий автомобиль

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале