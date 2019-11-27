В Сочи на стадионе «Фишт» начали строить теннисные корты

Краснодарский край

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В Сочи рабочие приступили к строительству двух грунтовых теннисных кортов на территории стадиона «Фишт»

Сейчас проходит первый этап: подготовка основания кортов и укладка инженерных коммуникаций. Кроме того, здесь запланировано устройство системы водоотведения дождевых сточных вод, водоснабжения для ручного полива, освещения и ограждений. Рядом с новыми кортами будет установлено и модульное здание с раздевалками.

Срок проведения работ — три месяца, сообщили в пресс-службе стадиона «Фишт».

Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что Краснодарский край получил из федерального бюджета 110 млн рублей на развитие наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Кубань получила больше четверти средств, которые распределили между всеми регионами, где проходили игры чемпионата.

Напомним, «Фишт» построили к зимней Олимпиаде 2014 года, а затем реконструировали под футбольную арену. Вместимость стадиона увеличили с 40 до 45 тыс. мест, создали там современное игровое поле, установили мультимедийные экраны с изображением высокой четкости и т.д.

Сочи Спортивное строительство Стадион «Фишт» Строительство Теннис

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