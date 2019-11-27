В Сочи на стадионе «Фишт» начали строить теннисные корты
В Сочи рабочие приступили к строительству двух грунтовых теннисных кортов на территории стадиона «Фишт»
Сейчас проходит первый этап: подготовка основания кортов и укладка инженерных коммуникаций. Кроме того, здесь запланировано устройство системы водоотведения дождевых сточных вод, водоснабжения для ручного полива, освещения и ограждений. Рядом с новыми кортами будет установлено и модульное здание с раздевалками.
Срок проведения работ — три месяца, сообщили в пресс-службе стадиона «Фишт».
Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что Краснодарский край получил из федерального бюджета 110 млн рублей на развитие наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Кубань получила больше четверти средств, которые распределили между всеми регионами, где проходили игры чемпионата.
Читайте также
Только 1% «Краснодарского чая» был выращен на Кубани
Апелляционный суд поддержал ФАС в деле об обмане потребителей
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.