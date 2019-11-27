Жители Кубани стали свидетелями ДТП с автобусом в Доминикане. Эксклюзивное видео

Сотрудница портала Юга.ру Алена Христюк со своим мужем Артемом ехали в автобусе, который двигался следом за тем, который попал в ДТП. Они стали свидетелями аварии и одними из первых увидели последствия столкновения. Все это супруги успели снять на видео, которое позже передали редакции Юга.ру.

В Доминиканской Республике ночью 27 ноября произошло ДТП с автобусом фирмы «Анекс тур», который вез в аэропорт 39 российских туристов. В результате аварии автобус перевернулся, пострадали 27 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что одной девушке врачи ампутировали руки, сообщил «360» . По предварительным данным, причиной аварии стал резкий маневр грузовика, из-за чего водителю автобуса пришлось резко затормозить, написал RT .

«Ехало где-то пять автобусов из разных отелей. У нас была одна остановка в шопинг-центре, чтобы купить сувениры, сходить в туалет и прочее. Там все стояли, потом оттуда мы стартанули. Минут через пять автобус, который попал в ДТП, нас обогнал. Мы сидели спереди на втором-третьем месте от окна. Люди, сидевшие перед нами, сказали, что впереди авария. Мы увидели, что это автобус, который обогнал нас буквально три минуты назад. Подъезжаем ближе — там люди в крови лежат на дороге, вылазят через окна наверх», — рассказал Артем Христюк.

После этого автобус, в котором ехали жители Краснодара, остановился на обочине, а гид побежал к месту аварии. При этом туристов не выпускали из транспорта, поэтому они не могли помочь пострадавшим. Позже гид спросил, есть ли среди сидевших в автобусе врачи. Два человека ответили положительно, однако их все равно не выпустили.

«Суетились, разговаривали, минут 20 кому-то звонили. Все наши автобусы останавливались. Потом гид сел [в автобус] и мы поехали. Первые скорые начали приезжать минимум через 20 минут. Никакой информации нам не давали, но сказали, что живы вроде все. Когда мы ждали самолет, объявили, что рейс задерживается на 1,5-2 часа. Мы сразу поняли, в чем причина. Людей, которые попали в ДТП, но были в состоянии лететь, начали привозить в аэропорт. С ними ходил врач», — рассказал свидетель аварии.

Супруги отметили, что большинство водителей в Доминикане лихачат, однако автобусы туроператоров ездят «чуть адекватнее». Они предположили, что при наличии сопровождения туристических автобусов, аварии можно было избежать.

«Автобус почти перекрыл всю дорогу, грузовик валялся в кювете, там ноги водителя торчали. Не знаю, жив ли он. Полицейских вообще мы не увидели на месте. Из наших автобусов забрали кучу воды, потому что там люди все в крови были, изрезанные», — сказал мужчина.

Он добавил, что на борту самолета всех туристов сопровождали врачи, а пострадавших разместили в бизнес-классе. В конце прилета они остались для разговора с туроператором — возможно, чтобы подписать какой-нибудь договор.