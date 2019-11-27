«Он меня с улицы выдрал, из двора». Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо на свою судьбу
Президент России Владимир Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его сознание и жизнь
Первый канал 27 ноября в 17:00 покажет фильм «Тренер», посвященный тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину. Среди его воспитанников был Владимир Путин, миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, командир ОМОН Санкт-Петербурга Владимир Голубев, женская олимпийская сборная по дзюдо и другие.
Президент России в фильме заявил, что Рахлин оказал существенное влияние на его сознание, приоритеты и судьбу, пишет RT.
Читайте также:
«Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и жизненные приоритеты. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — признался глава государства.
Напомним, Владимир Путин с детства занимается дзюдо. В 1975 году он стал мастером спорта по дзюдо, а в 1976-м — чемпионом Ленинграда. Также президент неоднократно проводил открытые тренировки со спортсменами.
В феврале 2019 года Путин получил травму на тренировке с дзюдоистами в Сочи. Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым глава государства повредил палец на правой руке. Тренировку пришлось ненадолго прервать: президенту оказали помощь обычным пластырем. После этого российский лидер продолжил занятие.
Читайте также
Только 1% «Краснодарского чая» был выращен на Кубани
Апелляционный суд поддержал ФАС в деле об обмане потребителей
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.