Путин получил травму во время тренировки с дзюдоистами в Сочи
Президент России Владимир Путин 14 февраля травмировался на тренировке по дзюдо в Сочи
Путин провел в Сочи трехстороннюю встречу глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. После этого президент России посетил спортивный комплекс «Юг-спорт», где провел часовую тренировку с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами.
Во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым Путин повредил палец на правой руке. Тренировку пришлось ненадолго прервать: президенту оказали помощь обычным пластырем. После этого российский лидер продолжил занятие.
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В конце тренировки Путин сфотографировался с каждым спортсменом и немного пообщался с командой, пишет ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в 2012 году у Путина обострилась старая травма после полета со стерхами.
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