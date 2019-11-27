Выручка DANYCOM за 9 месяцев 2019 года выросла на 30%
Выручка ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) от деятельности в РФ и за ее пределами за 9 месяцев 2019 года составила 27,5 млрд рублей
Эта сумма на 7 млрд рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост вызван расширением функционала SMS-агрегатора DANYCOM.SMS и увеличением абонентской базы DANYCOM.Mobile — бизнесов, входящих в группу компаний DANYCOM. Согласно консолидированной финансовой отчетности, операционная прибыль «ДЭНИ КОЛЛ» составила около 1,5 млрд руб.
«Существенное увеличение выручки — более чем на 30% — подтверждает правильный выбор бизнес-модели. Мы не развиваем отдельные, не связанные между собой направления деятельности, а сконцентрированы на создании единой коммуникационной платформы. Это позволяет реализовать комплексные решения для бизнеса: от каскадных рассылок до корпоративной мобильной связи», — комментирует финансовый директор ГК DANYCOM Андрей Романенко.
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За 9 месяцев 2019 года DANYCOM.SMS разослал более 15 млрд сообщений в России и мире, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года. Развитие SMS-агрегатора позволило оказывать такие комплексные цифровые услуги, как одномоментные SMS, e-mail-рассылки, push-уведомления, IM-сообщения (instant messaging, система мгновенного обмена информацией), HLR-запросы (home location register, централизованная база хранения данных) и каскадные рассылки в мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.). Кроме того DANYCOM.SMS позволяет настраивать таргетинг на основе big data. DANYCOM.Mobile обеспечивает мобильной и интернет-связью более 300 тыс. абонентов в 54 регионах РФ.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международным признанным стандартам представлена в «Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс».
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