Выручка DANYCOM за 9 месяцев 2019 года выросла на 30%

Выручка ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) от деятельности в РФ и за ее пределами за 9 месяцев 2019 года составила 27,5 млрд рублей

Эта сумма на 7 млрд рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост вызван расширением функционала SMS-агрегатора DANYCOM.SMS и увеличением абонентской базы DANYCOM.Mobile — бизнесов, входящих в группу компаний DANYCOM. Согласно консолидированной финансовой отчетности, операционная прибыль «ДЭНИ КОЛЛ» составила около 1,5 млрд руб.

«Существенное увеличение выручки — более чем на 30% — подтверждает правильный выбор бизнес-модели. Мы не развиваем отдельные, не связанные между собой направления деятельности, а сконцентрированы на создании единой коммуникационной платформы. Это позволяет реализовать комплексные решения для бизнеса: от каскадных рассылок до корпоративной мобильной связи», — комментирует финансовый директор ГК DANYCOM Андрей Романенко.