Жителя Адыгейска за смертельное ДТП осудили на два года

Адыгея

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Суд в ноябре вынес приговор жителю Адыгейска, который год назад устроил ДТП с погибшим

Авария произошла в декабре 2018 года на автодороге М4 «Дон». Суд установил, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. В результате ДТП пассажир легковой машины получил травмы и погиб. 

Теучежский районный суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2,5 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

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