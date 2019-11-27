Жителя Адыгейска за смертельное ДТП осудили на два года
Суд в ноябре вынес приговор жителю Адыгейска, который год назад устроил ДТП с погибшим
Авария произошла в декабре 2018 года на автодороге М4 «Дон». Суд установил, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. В результате ДТП пассажир легковой машины получил травмы и погиб.
Теучежский районный суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2,5 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
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