«Курорт Красная Поляна» устроил «Черную пятницу» со скидками на проживание и ски-пассы

С 25 по 30 ноября действуют скидки на сезонные и дневные ски-пассы «Курорта Красная Поляна» зимнего сезона 2019/2020, а также на проживание в отелях курорта

В честь «Черной пятницы» «Курорт Красная Поляна» предлагает скидку 15% на сезонный ски-пасс, действующий в течение зимнего сезона на неограниченное количество подъемов и спусков, а также скидку 15% на дневной двухдневный ски-пасс. Приобрести ски-пасс можно будет в онлайн-магазине на официальном сайте курорта только 29 и 30 ноября.

Также в рамках акции при бронировании с 25 по 30 ноября в отелях «Курорта Красная Поляна» действуют скидки до 40% на период проживания с 25 ноября 2019 по 14 декабря 2020. Среди вариантов проживания — гостиницы Marriott Krasnaya Polyana 5*, Courtyard by Marriott Krasnaya Polyana 4*, Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5*, Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi 5*, Gorky Grand 4*, Gorky Panorama 4* и Gorky Art 3*. В предложение входят завтраки «шведский стол» и посещение спа-центра в зависимости от выбранного отеля. Бронирование по акции «Черная пятница» действует на официальном сайте «Курорта Красная Поляна» на странице спецпредложения либо при использовании промокода BLACKFRIDAY. Количество номеров ограничено.

На курорте советуют выбирать отель в зависимости от цели поездки. Например, если в планах провести увлекательный отпуск всей семьей с детьми или большой компанией друзей, то для проживания отлично подойдет демократичная, динамичная и шумная «Поляна 540», а если необходимо организовать деловую поездку или провести уединенный спа-уикенд, то предпочтительнее будет выбрать «Поляну 960», уровень которой предполагает тихий, спокойный и премиальный отдых.