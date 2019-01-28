В Новороссийске конфликт между посетителями кафе закончился стрельбой
В одном из популярных кафе Новороссийска между посетителями произошел конфликт с применением оружия
Инцидент произошел в заведении «Абрикос» в центре города в ночь на 27 января.
По словам очевидцев, между посетителями произошла ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали, пишет «Наша газета».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по факту инцидента проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, 28 января возле Олимпийского парка в Сочи произошла массовая драка со стрельбой.
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