В Новороссийске конфликт между посетителями кафе закончился стрельбой

В одном из популярных кафе Новороссийска между посетителями произошел конфликт с применением оружия

Инцидент произошел в заведении «Абрикос» в центре города в ночь на 27 января.

По словам очевидцев, между посетителями произошла ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали, пишет «Наша газета».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по факту инцидента проводится проверка.