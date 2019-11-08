В Адлере начали сносить пятиэтажку, признанную незаконной

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи в ноябре начали сносить пятиэтажный многоквартирный дом

Решение о сносе недостроенного пятиэтажного многоквартирного дома на улице Бакинской в районе стадиона «Фишт» вынес Адлерский районный суд по иску городской администрации.

На месте уже начала работать тяжелая строительная техника подрядчика. Демонтаж ведется под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в сочинском поселке Красная Поляна приступили к сносу объекта самовольного строительства. Еще два частных дома сносили в центре города. Напомним, в Краснодаре накануне начали демонтаж трехэтажного самостроя на улице Бабушкина.

Самострой Сочи Строительство Судебные приставы

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