В Адлере начали сносить пятиэтажку, признанную незаконной
В Адлерском районе Сочи в ноябре начали сносить пятиэтажный многоквартирный дом
Решение о сносе недостроенного пятиэтажного многоквартирного дома на улице Бакинской в районе стадиона «Фишт» вынес Адлерский районный суд по иску городской администрации.
На месте уже начала работать тяжелая строительная техника подрядчика. Демонтаж ведется под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в сочинском поселке Красная Поляна приступили к сносу объекта самовольного строительства. Еще два частных дома сносили в центре города. Напомним, в Краснодаре накануне начали демонтаж трехэтажного самостроя на улице Бабушкина.
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