В Адлере начали сносить пятиэтажку, признанную незаконной

В Адлерском районе Сочи в ноябре начали сносить пятиэтажный многоквартирный дом

Решение о сносе недостроенного пятиэтажного многоквартирного дома на улице Бакинской в районе стадиона «Фишт» вынес Адлерский районный суд по иску городской администрации.

На месте уже начала работать тяжелая строительная техника подрядчика. Демонтаж ведется под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в сочинском поселке Красная Поляна приступили к сносу объекта самовольного строительства. Еще два частных дома сносили в центре города. Напомним, в Краснодаре накануне начали демонтаж трехэтажного самостроя на улице Бабушкина.