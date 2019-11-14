В Сочи спустя три года сдали в эксплуатацию ЖК «Шоколад»

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в ноябре сдали в эксплуатацию долгострой ЖК «Шоколад», собственники которого три года ждали получения документов

Собственники ЖК «Шоколад» на улице Санаторной в течение трех лет ждали правоустанавливающие документы на свои квартиры. Дело в том, что застройщик нарушил параметры разрешенного строительства, поэтому дом попал в краевой перечень проблемных объектов. Кроме того, требовалось решить вопрос с земельными участками под зданием.

Проблему 134 семей, вложившихся в строительство дома, решили на заседаниях рабочей группы при прокуратуре. Теперь дом сдали в эксплуатацию, сообщили 14 ноября в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи до конца года пообещали завершить 12 долгостроев. Всего в 2019 году на Кубани в суд направили дела обманутых дольщиков на 9 млрд рублей.

Жилье Недвижимость Обманутые дольщики Прокуратура Сочи Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Филологи назвали самые популярные слова 2019 года
В Сочи спустя три года сдали в эксплуатацию ЖК «Шоколад»
В Краснодаре устранили аварию на водопроводе на улице Старокубанской
Жильцы двух многоэтажек в Музыкальном микрорайоне Краснодара передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги
Лес загорелся на горе Колдун в Новороссийске
На Черноморском побережье Кубани бизнесмен незаконно брал деньги за доступ к водопадам

Лента новостей

Четыре детсада на день закроют из‑за незаконного гаража

А еще отключат воду у 16 тысяч краснодарцев

Краснодарка стала чемпионкой мира по брейк-дансу

Мнения

Кубанцы, кубаноиды или кубанько?

Как водят автомобиль на Кубани, комментарии жителей других регионов

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале