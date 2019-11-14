В Сочи спустя три года сдали в эксплуатацию ЖК «Шоколад»
В Сочи в ноябре сдали в эксплуатацию долгострой ЖК «Шоколад», собственники которого три года ждали получения документов
Собственники ЖК «Шоколад» на улице Санаторной в течение трех лет ждали правоустанавливающие документы на свои квартиры. Дело в том, что застройщик нарушил параметры разрешенного строительства, поэтому дом попал в краевой перечень проблемных объектов. Кроме того, требовалось решить вопрос с земельными участками под зданием.
Проблему 134 семей, вложившихся в строительство дома, решили на заседаниях рабочей группы при прокуратуре. Теперь дом сдали в эксплуатацию, сообщили 14 ноября в пресс-службе мэрии Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи до конца года пообещали завершить 12 долгостроев. Всего в 2019 году на Кубани в суд направили дела обманутых дольщиков на 9 млрд рублей.
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