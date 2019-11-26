На Кубани будут судить бандитов, которые вымогали у пастухов деньги за сбежавших коней

Следствие установило, что с сентября 2017 года по июнь 2018-го под руководством так называемого смотрящего Апшеронского района действовала группа из троих мужчин в возрасте 30, 35 и 40 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Они получали сведения о жителях района, у которых есть долги, и делали вид, что действуют в интересах кредиторов. С помощью угроз и физического насилия они требовали у должников отдать деньги, якобы для погашения задолженности.

Так, члены группировки узнали, что у местной жительницы есть долг на сумму 75 тыс. рублей. Угрожая ей по телефону, они потребовали перевести деньги на их банковские карты. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина перевела 50 тыс. рублей по реквизитам, которые указали злоумышленники. После этого они вновь позвонили ей и сказали, что разобьют машину ее знакомого, если та не отдаст им недостающие 25 тыс. рублей. Потерпевшая перевела деньги, и бандиты распорядились ими по своему усмотрению.