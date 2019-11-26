На Кубани будут судить бандитов, которые вымогали у пастухов деньги за сбежавших коней

Краснодарский край

Распечатать

Трех жителей Апшеронского района в ноябре обвинили в вымогательстве денег у людей

Следствие установило, что с сентября 2017 года по июнь 2018-го под руководством так называемого смотрящего Апшеронского района действовала группа из троих мужчин в возрасте 30, 35 и 40 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Они получали сведения о жителях района, у которых есть долги, и делали вид, что действуют в интересах кредиторов. С помощью угроз и физического насилия они требовали у должников отдать деньги, якобы для погашения задолженности.

Так, члены группировки узнали, что у местной жительницы есть долг на сумму 75 тыс. рублей. Угрожая ей по телефону, они потребовали перевести деньги на их банковские карты. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина перевела 50 тыс. рублей по реквизитам, которые указали злоумышленники. После этого они вновь позвонили ей и сказали, что разобьют машину ее знакомого, если та не отдаст им недостающие 25 тыс. рублей. Потерпевшая перевела деньги, и бандиты распорядились ими по своему усмотрению.

Читайте также:

Также группировка вымогала деньги у пастухов с местного пастбища, по вине которых пропали три породистых лошади. Злоумышленники требовали у них 155 тыс. рублей якобы для возмещения ущерба хозяину животных. Получив от пастухов часть суммы, обвиняемые напали на них и избили. После чего потерпевшие отдали свои деньги.

Против троих мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой). Участникам группировки предъявили обвинения в совершении десяти фактов вымогательства у жителей Апшеронского района. Общий ущерб потерпевшим составил более 1,1 млн рублей.

Обвиняемых заключили под стражу, им грозит до 15 лет заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В начале октября Юга.ру рассказывали, что в Адыгее задержали двоих мужчин, которые под видом полицейских вымогали у местных жителей деньги.

Апшеронский район Вымогательство Полиция Прокуратура

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Ростове после домашних родов умер младенец
Жителей Сочи предупредили о сильном ветре
В центре Краснодара перекроют улицу из-за Дня бухгалтера
На Кубани будут судить бандитов, которые вымогали у пастухов деньги за сбежавших коней
В России собираются ввести обязательную маркировку домашних животных
Причиной крупного природного пожара в Анапе назвали поджог

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале