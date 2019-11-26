На Кубани будут судить бандитов, которые вымогали у пастухов деньги за сбежавших коней
Трех жителей Апшеронского района в ноябре обвинили в вымогательстве денег у людей
Следствие установило, что с сентября 2017 года по июнь 2018-го под руководством так называемого смотрящего Апшеронского района действовала группа из троих мужчин в возрасте 30, 35 и 40 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Они получали сведения о жителях района, у которых есть долги, и делали вид, что действуют в интересах кредиторов. С помощью угроз и физического насилия они требовали у должников отдать деньги, якобы для погашения задолженности.
Так, члены группировки узнали, что у местной жительницы есть долг на сумму 75 тыс. рублей. Угрожая ей по телефону, они потребовали перевести деньги на их банковские карты. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина перевела 50 тыс. рублей по реквизитам, которые указали злоумышленники. После этого они вновь позвонили ей и сказали, что разобьют машину ее знакомого, если та не отдаст им недостающие 25 тыс. рублей. Потерпевшая перевела деньги, и бандиты распорядились ими по своему усмотрению.
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Также группировка вымогала деньги у пастухов с местного пастбища, по вине которых пропали три породистых лошади. Злоумышленники требовали у них 155 тыс. рублей якобы для возмещения ущерба хозяину животных. Получив от пастухов часть суммы, обвиняемые напали на них и избили. После чего потерпевшие отдали свои деньги.
Против троих мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой). Участникам группировки предъявили обвинения в совершении десяти фактов вымогательства у жителей Апшеронского района. Общий ущерб потерпевшим составил более 1,1 млн рублей.
Обвиняемых заключили под стражу, им грозит до 15 лет заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В начале октября Юга.ру рассказывали, что в Адыгее задержали двоих мужчин, которые под видом полицейских вымогали у местных жителей деньги.
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