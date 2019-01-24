На Кубани задержали троих мужчин, которые вымогали лошадей, машины и деньги у должников

Краснодарский край

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В Апшеронском районе будут судить троих мужчин за вымогательство имущества у местных жителей в счет уплаты долгов

Следствие установило, что 34-летний, 35-летний и 40-летний жители Апшеронского района вымогали у людей деньги, домашний скот, машины и другое имущество в качестве возврата долгов.

Двое потерпевших отдали вымогателям две машины стоимостью 120 тыс. рублей и 145 тыс. рублей, а также деньги на сумму 350 тыс. рублей. Еще один мужчина передал злоумышленникам 150 тыс. рублей и трех лошадей.

Двоих мужчин задержали во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. Их 40-летнего сообщника объявили в федеральный розыск и позже задержали на чердаке его дома.

Полицейские установили причастность задержанных более чем к 10 преступлениям. 

Мужчин заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в крупном размере), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Устанавливается сумма ущерба и причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям.

Всех, кто пострадал от преступников, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (918) 190-02-19 или 112.

Апшеронский район Вымогательство Деньги Полиция
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На Кубани задержали троих мужчин, которые вымогали лошадей, машины и деньги у должников

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