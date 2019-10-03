В Адыгее мужчины представлялись полицейскими и вымогали у людей деньги

Адыгея

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В Адыгее задержали двоих мужчин, которые под видом полицейских вымогали у местных жителей деньги

Весной двое мужчин пришли к жительнице Тахтамукайского района, представились сотрудниками полиции и потребовали от родственника женщины признаться в якобы совершенном преступлении. При этом злоумышленники предложили за 10 тыс. рублей прекратить уголовное преследование.

Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что ранее судимые местные жители при вымогательстве представлялись сотрудниками МВД. Их задержали, материалы уголовного дела уже передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в июне двоих жителей Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве и грабеже.

Вымогательство Кражи Мошенничество Полиция

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