В Адыгее мужчины представлялись полицейскими и вымогали у людей деньги

В Адыгее задержали двоих мужчин, которые под видом полицейских вымогали у местных жителей деньги

Весной двое мужчин пришли к жительнице Тахтамукайского района, представились сотрудниками полиции и потребовали от родственника женщины признаться в якобы совершенном преступлении. При этом злоумышленники предложили за 10 тыс. рублей прекратить уголовное преследование.

Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что ранее судимые местные жители при вымогательстве представлялись сотрудниками МВД. Их задержали, материалы уголовного дела уже передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в июне двоих жителей Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве и грабеже.