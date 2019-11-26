Минздрав рассказал, какими напитками можно согреться зимой

Краснодарский край, Вся Россия

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В Минздраве России рассказали, какие напитки и продукты могут согреть в мороз

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рекомендовал пить горячий чай с большим содержанием сахара. Также можно употреблять другие сладкие напитки, например, теплый морс.

Кроме того, чтобы сохранить в организме тепло, диетолог посоветовал есть высокоуглеводные продукты, которые легко усваиваются и не нагружают желудок при переваривании. Например, кондитерские изделия и каши, сообщил RT.

Специалист отметил, что в умеренном количестве такое питание не повредит фигуре. Также Тутельян добавил, что зимой необходимо отказаться от алкоголя, так как он расширяет сосуды и увеличивает потерю тепла.

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