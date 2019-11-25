«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелену Гуру» в домашнем матче
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» с разгромным счетом обыграли польскую «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая 25 ноября в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 93:71. Краснодарцы завладели преимуществом с самого начала матча, и лидировали во всех игровых отрезках.
Самым результативным в составе «Локо» стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, еще 19 баллов — в активе Миндаугаса Кузьминскаса. У «Зелены Гуры» по 22 балла в активе Дрю Гордона и Ярослава Зисковского.
В следующем матче турнира «Локо» 2 декабря сыграет в гостях у красноярского «Енисея», затем 7 декабря примет саратовский «Автодор».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.