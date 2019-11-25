«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелену Гуру» в домашнем матче

Встреча, прошедшая 25 ноября в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 93:71. Краснодарцы завладели преимуществом с самого начала матча, и лидировали во всех игровых отрезках.

Самым результативным в составе «Локо» стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, еще 19 баллов — в активе Миндаугаса Кузьминскаса. У «Зелены Гуры» по 22 балла в активе Дрю Гордона и Ярослава Зисковского.

В следующем матче турнира «Локо» 2 декабря сыграет в гостях у красноярского «Енисея», затем 7 декабря примет саратовский «Автодор».