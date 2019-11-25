В Сочи автомобиль перевернулся на крышу после ДТП

В Сочи утром 25 ноября произошла авария, после которой машина перевернулась на крышу

По предварительным данным, на федеральной трассе в районе Хосты автомобиль Hyundai столкнулся с отечественной машиной. От удара иномарка перевернулась вверх колесами.

По словам очевидцев, водитель иномарки потерял управление и врезался в отечественную легковушку, которая ехала в попутном направлении.

«В аварии никто не пострадал», — прокомментировал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре в Сочи иномарка снесла забор и заехала в аэропорт.