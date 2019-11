В Сочи автомобиль перевернулся на крышу после ДТП

View this post on Instagram

В Сочи в результате ДТП иномарка опрокинулась на крышу Авария произошла в понедельник утром, 25 ноября, на федеральной трассе Джубга-Сочи, в Хостинском районе города Сочи. Об этом сообщили очевидцы происшествия. По их словам, водитель иномарки двигаясь по трассе в сторону Сочи потерял управление и врезался в отечественную легковушку которая ехала в попутном направлении. От удара иномарка опрокинулась на крышу. О пострадавших не сообщается. На место ЧП прибыла карета скорой помощи. Образовалось затруднение движения на данном участке дороги.