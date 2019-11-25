В Сочи автомобиль перевернулся на крышу после ДТП

Краснодарский край

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В Сочи утром 25 ноября произошла авария, после которой машина перевернулась на крышу

По предварительным данным, на федеральной трассе в районе Хосты автомобиль Hyundai столкнулся с отечественной машиной. От удара иномарка перевернулась вверх колесами.

По словам очевидцев, водитель иномарки потерял управление и врезался в отечественную легковушку, которая ехала в попутном направлении.

«В аварии никто не пострадал», — прокомментировал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре в Сочи иномарка снесла забор и заехала в аэропорт.

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В Сочи в результате ДТП иномарка опрокинулась на крышу Авария произошла в понедельник утром, 25 ноября, на федеральной трассе Джубга-Сочи, в Хостинском районе города Сочи. Об этом сообщили очевидцы происшествия. По их словам, водитель иномарки двигаясь по трассе в сторону Сочи потерял управление и врезался в отечественную легковушку которая ехала в попутном направлении. От удара иномарка опрокинулась на крышу. О пострадавших не сообщается. На место ЧП прибыла карета скорой помощи. Образовалось затруднение движения на данном участке дороги.

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ДТП Сочи

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