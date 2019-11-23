«Краснодар-2» и «Химки» разошлись боевой ничьей в последнем матче года
«Краснодар-2» 23 ноября сыграл с подмосковными «Химками» в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Итог поединка — 2:2. Счет на 24-й минуте открыл форвард гостей Идрис Умаев. На 35-й минуте нападающий черно-зеленых Никита Сергеев сравнял счет, а на 41-й минуте Арутюн Григорян вывел «Краснодар» вперед. Однако хозяевам не удалось удержать преимущество: за 5 минут до конца основного времени Камран Алиев забил второй гол в ворота и увел «Химки» от поражения.
За игрой, прошедшей на поле Академии «быков», наблюдали 650 зрителей.
По итогам первой половины сезона «Краснодар-2» с 28 очками занимает 12-е место в таблице ФНЛ, «Химки» набрали 50 очков и расположились на 3-м месте.
Весенняя часть чемпионата возобновится 3 марта. В первом матче 2020 года «горожане» дома сыграют с «Чертаново».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.