«Краснодар-2» и «Химки» разошлись боевой ничьей в последнем матче года

Итог поединка — 2:2. Счет на 24-й минуте открыл форвард гостей Идрис Умаев. На 35-й минуте нападающий черно-зеленых Никита Сергеев сравнял счет, а на 41-й минуте Арутюн Григорян вывел «Краснодар» вперед. Однако хозяевам не удалось удержать преимущество: за 5 минут до конца основного времени Камран Алиев забил второй гол в ворота и увел «Химки» от поражения.

За игрой, прошедшей на поле Академии «быков», наблюдали 650 зрителей.

По итогам первой половины сезона «Краснодар-2» с 28 очками занимает 12-е место в таблице ФНЛ, «Химки» набрали 50 очков и расположились на 3-м месте.

Весенняя часть чемпионата возобновится 3 марта. В первом матче 2020 года «горожане» дома сыграют с «Чертаново».