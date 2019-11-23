В Краснодаре на перекрестке улиц Ленина и Суворова изменят схему движения

С 24 ноября в Краснодаре зеленый сигнал светофора постоянно будет гореть для поворота направо с улицы Ленина на Суворова

На Ленина на подъезде к улице Суворова добавят вторую полосу, а на светофоре появится дополнительная секция, которая будет все время гореть зеленым для машин, которые сворачивают направо, в сторону Яблоновского моста.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что новую схему движения протестировали в специальной программе. Ожидается, что пропускная способность участка увеличится на 10%.

«Машины, которые едут направо с Суворова на Ленина, они и до этого поворачивали с одной полосы, но после перекрестка полос было две. Сейчас по-прежнему одна полоса будет поворачивать с Суворова направо на Ленина и ехать полквартала по одной полосе, а дальше добавляется еще одна», — уточнил Архипов.

Ночью 23 ноября на перекрестке нанесут новую разметку, поставят дорожные знаки и установят дополнительную секцию светофора. Новая схема движения начнет действовать 24 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.