Департамент финансов Краснодара возглавил 32-летний Александр Чулков

Евгений Первышов отметил, что Чулков проработал в сфере десять лет.

«Прошел все ступени развития — от рядового специалиста до заместителя директора. Это еще один пример „кадрового лифта“. Ротацию в администрации мы делаем, опираясь именно на те кадры, которые выросли в нашей городской команде», — сказал Первышов.

Чулков сменил на посту Николая Лебедева, которого в декабре 2015 года назначил прошлый мэр Краснодара Владимир Евланов. Лебедев ушел в оставку в связи с переходом на новую работу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии.

Кто такой Александр Чулков?

Чулков окончил экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «финансы и кредит», позже — аспирантуру. Новый глава департамента — кандидат экономических наук, преподает на кафедре экономического анализа, статистики и финансов в КубГУ.

С 2009 года начал работать в администрации Краснодара на должности ведущего специалиста отдела сводного планирования. До 21 ноября был заместителем директора департамента финансов и начальником отдела доходов бюджета. Работал также в городской Контрольно-счетной палате.

Напомним, в декабре 2018 года в Краснодаре назначили нового главу департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Владимир Цой. В апреле 2019 года Первышов представил коллегам нового директора департамента архитектуры и градостроительства — 32-летнего Артема Аганова.