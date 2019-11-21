Департамент финансов Краснодара возглавил 32-летний Александр Чулков
Мэр города Евгений Первышов 21 ноября представил на заседании гордумы нового руководителя департамента финансов
Евгений Первышов отметил, что Чулков проработал в сфере десять лет.
«Прошел все ступени развития — от рядового специалиста до заместителя директора. Это еще один пример „кадрового лифта“. Ротацию в администрации мы делаем, опираясь именно на те кадры, которые выросли в нашей городской команде», — сказал Первышов.
Чулков сменил на посту Николая Лебедева, которого в декабре 2015 года назначил прошлый мэр Краснодара Владимир Евланов. Лебедев ушел в оставку в связи с переходом на новую работу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии.
Кто такой Александр Чулков?
Чулков окончил экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «финансы и кредит», позже — аспирантуру. Новый глава департамента — кандидат экономических наук, преподает на кафедре экономического анализа, статистики и финансов в КубГУ.
С 2009 года начал работать в администрации Краснодара на должности ведущего специалиста отдела сводного планирования. До 21 ноября был заместителем директора департамента финансов и начальником отдела доходов бюджета. Работал также в городской Контрольно-счетной палате.
Напомним, в декабре 2018 года в Краснодаре назначили нового главу департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Владимир Цой. В апреле 2019 года Первышов представил коллегам нового директора департамента архитектуры и градостроительства — 32-летнего Артема Аганова.
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