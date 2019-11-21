В Адыгее собрали рекордный за 10 лет урожай риса

В Адыгее рисоводы в ноябре завершили сбор урожая риса, который за последние десять лет увеличился в три раза

Всего с 9,1 тыс. га аграрии собрали 44,3 тыс. тонн риса-сырца. Такого урожая не было с 1986 года, а в 2018 году этот показатель составлял 35 тыс. тонн, сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи. «Увеличить валовый сбор удалось благодаря сортосмене и сортообновлению, а также увеличению посевных площадей в регионе — с 2,4 тыс. га в 2006 году до 9,1 тыс. га в 2019 году», — отметили в минсельхозе Адыгеи.