В Адыгее собрали рекордный за 10 лет урожай риса

Адыгея

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В Адыгее рисоводы в ноябре завершили сбор урожая риса, который за последние десять лет увеличился в три раза

Всего с 9,1 тыс. га аграрии собрали 44,3 тыс. тонн риса-сырца. Такого урожая не было с 1986 года, а в 2018 году этот показатель составлял 35 тыс. тонн, сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.

«Увеличить валовый сбор удалось благодаря сортосмене и сортообновлению, а также увеличению посевных площадей в регионе — с 2,4 тыс. га в 2006 году до 9,1 тыс. га в 2019 году», — отметили в минсельхозе Адыгеи.

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Смена сорта повлияла на урожайность, которая выросла с 33,2 ц/га в 2006 году до 48,9 ц/га в 2019 году.

В этом году в республике 50% площади под урожай 2020 года засеяли оригинальными и элитными семенами.

К 2024 году валовый сбор риса-сырца в Адыгее планируется увеличить до 40 тыс. тонн. По словам главы региона Мурата Кумпилова, для достижения целевых показателей в республике продолжат увеличивать посевы риса, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем.

Мурат Кумпилов Растениеводство Сельское хозяйство

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