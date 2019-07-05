В Адыгее собираются увеличить производство и экспорт риса

Адыгея

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Валовой сбор риса-сырца в Адыгее планируется к 2024 году увеличить до 40 тыс. тонн

Это на 20% больше урожая 2018 года, когда производство риса составило 33 тыс. тонн. Кроме того, предприятия республики собираются наладить поставки риса в страны ближнего и дальнего зарубежья. Об этом 4 июля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании в Минсельхозе РФ.

По словам главы региона, для достижения целевых показателей в республике увеличивают посевы риса, ведется строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем.

По данным Адыгеястата, сейчас посевные площади риса составили почти 9,2 тыс. га. В 2017 году рисом было засеяно 5,1 тыс. га, в 2018-м — почти 6,7 тыс. га.

Кроме того, в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» в республике ООО «Синдика Агро» реализует инвестиционный проект по реконструкции рисовой оросительной системы картовых рисовых чеков на площади 800 га. К концу 2021 года предприятие планирует собрать и экспортировать 1,6 тыс. тонн риса-сырца. Общая стоимость проекта — 126 млн рублей, уточнили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Всего в этом году в республике объем экспортных поставок продукции АПК составил 5,9 млн долларов. При этом к 2024 году прогнозируется рост поставок за рубеж в 1,7 раза по сравнению с базовым уровнем 2017 года.

Для стимулирования развития предприятий-экспортеров предусматривается предоставление субсидий при перевозке сельскохозяйственных грузов водным и автотранспортом. Планируется и расширение перечня продукции и продовольствия, а также отмена ограничений по географии поставок. Минсельхоз России подготовил соответствующий проект постановления Правительства РФ.

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