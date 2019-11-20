На Дону ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины

Ростовская область, Вся Россия, В мире

Распечатать

В Ростовской области задержали военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в шпионаже на Украину

Сотрудники ФСБ задержали военного в Аксае по подозрению в государственной измене.

«Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России», — цитирует RT сообщение Центра общественных связей ведомства.

В ФСБ указали, что утечка таких данных за рубеж «могла нанести ущерб обороноспособности государства».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Как писали Юга.ру, в начале 2018 года ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности частей и соединений Росгвардии. Мужчина признался, что прибыл в Крым для сбора данных по заданию СБУ.

Украина ФСБ Шпионаж

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Абхазии проверяют информацию о пропаже туриста из Петербурга
На Дону ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины
Адыгея и Иордания будут развивать этнотуризм
В Сочи из-за пожара на крыше дома эвакуировали десять человек
В Краснодаре открылся «Почтовый домик Деда Мороза»
Из Краснодара вылетели все самолеты, задержанные из-за тумана

Лента новостей

Статьи

Справка на права станет дороже

Что происходит и почему в краснодарских комиссиях на медосвидетельствование скопились очереди

Умер третий пострадавший при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-15 россиян с самым высоким доходом от Instagram
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале