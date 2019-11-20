На Дону ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области задержали военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в шпионаже на Украину

Сотрудники ФСБ задержали военного в Аксае по подозрению в государственной измене.

«Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России», — цитирует RT сообщение Центра общественных связей ведомства.

В ФСБ указали, что утечка таких данных за рубеж «могла нанести ущерб обороноспособности государства».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Как писали Юга.ру, в начале 2018 года ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности частей и соединений Росгвардии. Мужчина признался, что прибыл в Крым для сбора данных по заданию СБУ.