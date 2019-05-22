В России хотят ввести наказание за сувенирные банкноты

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В Госдуме и Центробанке обсуждают введение наказания за использование сувенирных банкнот, в том числе так называемых билетов «банка приколов»

О том, что ЦБ вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, написала «Российская газета». Причиной этому стало их использование ради мошенничества. Так, в отчете ЦБ за 2018 год упоминаются жалобы на спам-рассылки, предлагающие купить банкноты, которые частично воспроизводят настоящие деньги и могут пройти проверку подлинности в банкоматах.

Представитель Центробанка подтвердил, что в Банке России обсуждается «возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России».

В Госдуме в свою очередь заявили, что готовы проработать вопрос о возможности введения ответственности за изготовление сувенирных денег, передает РИА «Новости».

«Я положительно отношусь и поддерживаю такое предложение. Думаю, что мы это сейчас проработаем», — заявил председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, люди часто не могут отличить имитации от настоящих банкнот. Поэтому ЦБ запросил статистику жалоб по таким вопросам, чтобы потом принять решение. Депутат считает возможным введения запрета на выпуск продукции «банка приколов» и ответственности за изготовление таких денег.

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