В Краснодаре ограничат движение на Гоголя из-за юбилея избирательной системы
В Краснодаре 20 ноября на участке улицы Гоголя временно ограничат движение транспорта
Ограничение связано с проведением торжественного мероприятия в честь 25-летия избирательной системы Краснодарского края, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В этот день движение автомобилей по участку Гоголя от Красноармейской до Красной ограничат с 6:00 до окончания мероприятия.
Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют: по Гоголя от Красноармейской до Красной и по нечетной стороне Красноармейской — от Гоголя до Карасунской.
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