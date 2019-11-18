В Краснодаре ограничат движение на Гоголя из-за юбилея избирательной системы

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 ноября на участке улицы Гоголя временно ограничат движение транспорта

Ограничение связано с проведением торжественного мероприятия в честь 25-летия избирательной системы Краснодарского края, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В этот день движение автомобилей по участку Гоголя от Красноармейской до Красной ограничат с 6:00 до окончания мероприятия.

Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют: по Гоголя от Красноармейской до Красной и по нечетной стороне Красноармейской — от Гоголя до Карасунской.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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