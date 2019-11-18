Замглавы ФСИН написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко написал заявление об отставке
Правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал RT, что Максименко написал рапорт об отставке по собственному желанию. По его словам, решение в руководстве ведомства еще не приняли.
Мельников отметил, что в последнее время Максименко открыто общался со СМИ и институтами гражданского общества. Он выразил надежду, что если чиновник покинет свой пост, его курс на открытость ведомства будет продолжен.
Валерий Максименко был назначен на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний в апреле 2016 года.
Как писали Юга.ру, в конце сентября прежний руководитель ведомства Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.
Новым директором службы стал 55-летний Александр Калашников. До этого он возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.
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