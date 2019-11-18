Замглавы ФСИН написал заявление об отставке

Правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал RT, что Максименко написал рапорт об отставке по собственному желанию. По его словам, решение в руководстве ведомства еще не приняли.

Мельников отметил, что в последнее время Максименко открыто общался со СМИ и институтами гражданского общества. Он выразил надежду, что если чиновник покинет свой пост, его курс на открытость ведомства будет продолжен.

Валерий Максименко был назначен на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний в апреле 2016 года.