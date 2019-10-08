Новым директором ФСИН стал чиновник ФСБ Александр Калашников

Из информации на сайте ФСИН следует, что новым директором службы стал 55-летний Александр Калашников. До этого он возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.

Прежний руководитель ведомства Геннадий Корниенко покинул пост в конце сентября в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.

Кто такой Александр Калашников

Александр Калашников родился 27 января 1964 года в Татарске Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное политическое общевойсковое училище, в 1988-м — Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году — Академию ФСБ в Москве.

С 1987 года работал в органах госбезопасности, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя контрольной службы Центрального аппарата ФСБ России.

С июня 2011 года по май 2017 года был начальником УФСБ по Республике Коми. В мае 2017 года занял должность руководителя УФСБ по Красноярскому краю.

На счету Калашникова ряд громких задержаний, например, губернатора Коми Вячеслава Гайзера, который был приговорен к 11 годам колонии, и руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова, приговоренного к семи годам колонии строгого режима.