Новым директором ФСИН стал чиновник ФСБ Александр Калашников
Директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, который ранее работал в ФСБ
Прежний руководитель ведомства Геннадий Корниенко покинул пост в конце сентября в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.
Из информации на сайте ФСИН следует, что новым директором службы стал 55-летний Александр Калашников. До этого он возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.
Кто такой Александр Калашников
Александр Калашников родился 27 января 1964 года в Татарске Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное политическое общевойсковое училище, в 1988-м — Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году — Академию ФСБ в Москве.
С 1987 года работал в органах госбезопасности, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя контрольной службы Центрального аппарата ФСБ России.
С июня 2011 года по май 2017 года был начальником УФСБ по Республике Коми. В мае 2017 года занял должность руководителя УФСБ по Красноярскому краю.
На счету Калашникова ряд громких задержаний, например, губернатора Коми Вячеслава Гайзера, который был приговорен к 11 годам колонии, и руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова, приговоренного к семи годам колонии строгого режима.
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