Путин уволил главу ФСИН

Указ об увольнении был опубликован 3 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Корниенко покинет должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. По данным «Коммерсанта», глава ФСИН подал рапорт об уходе еще месяц назад.

Накануне РБК писал, что временно исполняющим обязанности главы ФСИН назначили заместителя директора ведомства Анатолия Рудого. Официально на эту должность еще никто не назначен.

Геннадий Корниенко стал директором ФСИН в 2012 году. Он сменил на посту Александра Реймера, арестованного по обвинению в хищении почти 3 млрд рублей.