«Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором»
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура первенства ФНЛ
Встреча, прошедшая 17 ноября в Волгограде, завершилась со счетом 0:0. Голов команды не забили в том числе в добавленное время.
Следующий матч краснодарская команда проведет 23 ноября — примет на своем поле «Химки»,
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