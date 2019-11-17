«Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором»

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая 17 ноября в Волгограде, завершилась со счетом 0:0. Голов команды не забили в том числе в добавленное время.

Следующий матч краснодарская команда проведет 23 ноября — примет на своем поле «Химки»,

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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