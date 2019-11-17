В Каневской автомобиль на «зебре» сбил женщину с дочкой на глазах у сына

Краснодарский край

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Вечером 16 ноября в Каневской на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с дочкой на глазах у ее малолетнего сына

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Женщина с двумя детьми переходила дорогу по «зебре». Мальчик увидел приближающуюся машину и перебежал через дорогу, а женщина с девочкой не успели — автомобиль не снизил скорость и сбил их.

По информации РЕН ТВ, девочка получила сложный перелом бедра, женщина, которая работает учителем, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Мальчик находится в состоянии шока.

В правоохранительных органах информацию не комментируют, данных о том, задержан ли водитель, нет.

ДТП Каневской район

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