В Каневской автомобиль на «зебре» сбил женщину с дочкой на глазах у сына
Вечером 16 ноября в Каневской на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с дочкой на глазах у ее малолетнего сына
Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Женщина с двумя детьми переходила дорогу по «зебре». Мальчик увидел приближающуюся машину и перебежал через дорогу, а женщина с девочкой не успели — автомобиль не снизил скорость и сбил их.
По информации РЕН ТВ, девочка получила сложный перелом бедра, женщина, которая работает учителем, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Мальчик находится в состоянии шока.
В правоохранительных органах информацию не комментируют, данных о том, задержан ли водитель, нет.
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