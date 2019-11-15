Мэрия Краснодара рассказала, куда обращаться, если есть проблемы с отоплением

Краснодарский край

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Жители Краснодара, у которых есть проблемы с отоплением, могут сообщить о проблеме по телефонам горячих линий и в спецразделе на сайте мэрии

Отопительный сезон в Краснодаре начался 11 октября по заявкам. 2 ноября тепло начали подавать в дома всех городов и районов Краснодарского края, за исключением теплых Сочи и Геленджика. Однако у некоторых жителей проблемы с отоплением имеются до сих пор.

15 ноября мэрия Краснодара опубликовала полный перечень горячих линий, на которые можно обратиться, если батареи в квартире холодные:

  • единая круглосуточная горячая линия министерстве ЖКХ и ТЭК Краснодарского края: 8(861)259-67-57;
  • горячая линия по вопросам отопления в администрации Краснодара: 8(861)251-70-93 и 8(861)255-02-46, работает с 9:00 до 18:00 в рабочие дни;
  • единая круглосуточная дежурно-диспетчерская служба Краснодара: 112;
  • абонентам городской стационарной связи могут звонить по номеру 050, абоненты МТС — 050, 214-33-36; Билайн и МегаФон — 8(861)050; Tele 2: 8(861)214-33-36.

Кроме того, на сайте администрации появился специальный раздел, в котором можно написать о проблемах с отоплением. Каждую заявку оперативно рассмотрят специалисты администрации города. В зависимости от сложности ситуации, ответ должен поступить в срок от суток до 3–7 дней. В комментариях нужно написать адрес дома, дату возникновения проблемы и ее описание. По каждому проблемному дому в разделе будет создана тема, в которой будут описание проблемы, пути решения и сроки устранения. Когда проблема будет решена, это также будет отображено в разделе.

«Нам важно получать обратную связь от горожан, для этого нужен открытый механизм решения проблем. Конечно, есть ситуации, когда управляющие компании, ТСЖ накопили серьезные долги и не гасят их. И это тоже приводит к проблемам с отоплением. Наши сотрудники будут разбираться в каждой ситуации максимально быстро», — отметил мэр города Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что в отличие от аварийных отключений или перебоев, связанных с неплатежами, бывают и более сложные ситуации. Например, когда система домов, которые должны быть подключены к центральному отоплению, не прошла проверку или согласование. В основном это касается проблемных домов и частных тепловых пунктов.

Первышов поручил сотрудникам департамента городского хозяйства и ТЭК рассматривать связанные с отоплением обращения жителей не в отведенные для этого 30 дней, а в значительно более короткие сроки.

Евгений Первышов Краснодар Отопительный сезон

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