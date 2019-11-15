В Адыгее для роста объемов адыгейского сыра модернизируют молзаводы

В Адыгее реализуют инвестпроект по увеличению производственных мощностей молзавода «Тамбовский» для увеличения выпуска адыгейского сыра

Общий объем инвестиций составляет 400 млн рублей, из них с 2017 года уже вложено 350 млн рублей в строительство новых объектов и закупку оборудования, сообщил гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов.

В прошлом году в Майкопе создали производственное подразделение молзавода «Тамбовский». В этом году на головном предприятии в хуторе Тамбовском построили два цеха, молокохранилище, здание по приемке молока, склад и другие объекты. Также приобретено и установлено новое технологическое оборудование. Следующим этапом станет приобретение коптильного оборудования, аппаратов по сушке сыров, упаковке и фасовке продукции.

По словам руководителя предприятия, сейчас ООО «Тамбовский» в сутки в среднем перерабатывает 70 тонн молока и выпускает 250 тонн продукции в месяц — более 20 наименований сыра под торговой маркой «Предгорья Кавказа».

Запуск новых цехов позволит увеличить объемы перерабатываемого молока на 200 тонн в сутки, а продукции — на 25 тонн в сутки. Планируется также расширение ассортимента и выпуск новых видов сыра: моцарелла, халуми, рикотта.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 13 ноября в ходе посещения завода дал высокую оценку деятельности предприятия, подчеркнув заинтересованность руководства региона в успешных и рентабельных производствах.

«В настоящее время растет спрос на адыгейский сыр — наш национальный бренд. Поэтому мы заинтересованы в увеличении его производства и будем поддерживать предприятия, которые стремятся наращивать производственные мощности. Это, в свою очередь, влияет на увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, решение социальных задач», — сказал Мурат Кумпилов.

В Адыгее к 2022 году планируют увеличить производство сыров до 16 тыс. тонн, ежегодно наращивая производство примерно на 10%, отмечают власти республики.