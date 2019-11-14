В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна
В Москве 14 ноября нашли мертвым трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна
Накануне вечером спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте и направился к своему автомобилю, где неизвестный несколько раз выстрелил в него, в том числе в голову, после чего скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Главном следственном управлении СК РФ по Москве подтвердили информацию о том, что возле дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения, однако имени убитого не назвали.
В СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).
Убийство Боляна может быть связано с бизнесом, добавляет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.
Кто такой Ашот Болян
Ашот Болян родился в 1979 году в Армении. За свою карьеру три раза выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Кроме того, Болян поставил уникальный в спортивном мире рекорд. На пике карьеры он установил рекорд по скорости нанесения ударов, говорится на сайте российско-армянского информационного агентства.
Ашот Болян завершил спортивную карьеру в 2004 году, после чего переехал в Россию. В Москве был главой департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, занимал пост президента Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций, пишет портал «360». Работал гендиректором зарегистрированной в Москве компании ООО «Карат», связанной со сферой спорта.
В России спортсмены нередко становятся жертвами убийства. Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте 2012 года в Махачкале застрелили спортсмена-дзюдоиста. В мае того же года в Сочи во время массовой драки зарезали мастера спорта по тхэквондо. В сентябре 2017-го в Москве спортсмена-ходока убили ударом ножа в живот.
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