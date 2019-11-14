В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве 14 ноября нашли мертвым трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Накануне вечером спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте и направился к своему автомобилю, где неизвестный несколько раз выстрелил в него, в том числе в голову, после чего скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Главном следственном управлении СК РФ по Москве подтвердили информацию о том, что возле дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения, однако имени убитого не назвали.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Убийство Боляна может быть связано с бизнесом, добавляет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.