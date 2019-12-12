Суд оставил без изменений приговор жительнице Геленджика, которая убила мужа, защищаясь от побоев

Что произошло? 16 августа 2018 года 28-летняя Кристина Шидукова во время ссоры один раз ударила кухонным ножом своего 32-летнего мужа, уроженца Кабардино-Балкарии. Мужчина умер на месте, а девушка сразу сообщила о случившемся своим родителям, которые вызвали скорую и полицию. Позже суд установил, что в семье часто случались конфликты.

Родственники погибшего мужчины заявили, что не верят словам девушки. По их мнению, он был спокойным и вежливым человеком. При этом родные Кристины Шидуковой вспоминали, что она неоднократно обращалась к ним за помощью, у нее были ссадины и кровоподтеки. Родственники требовали у ее мужа прекратить подобное поведение, на что он клялся, что больше не будет.

Как проходил суд? Потерпевшей по делу стала сестра погибшего Амина. В суде она говорила, что невестка однажды написала ей об избиениях со стороны мужа, однако позже якобы призналась, что пошутила. При этом сама Шидукова показывала журналистам переписку с Аминой: в ней родственница советовала терпеть и не нервировать брата. Кроме того, в день убийства медики зафиксировали побои на теле Кристины.

Что решил суд? Девушка почти год провела под домашним арестом. 15 июля суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Это заседание стало первым в истории Геленджика, когда в деле участвовали присяжные. Однако они не сочли действия Шидуковой необходимой самообороной и решили, что она не заслуживает снисхождения.

Адвокат девушки обжаловал приговор.

Как отреагировала общественность? В поддержку Кристины создали петицию на Change.org. Авторы текста подчеркнули: девушка сама является жертвой и взяла в руки нож, только чтобы «спасти мать своего ребенка». Адвокат Алексей Иванов опубликовал обращение к суду и обвинению, в котором говорит, что суд прошел с многочисленными нарушениями, а старшина присяжных оказывала на них давление и говорила, как нужно голосовать.

Какое решение принял суд сегодня? Краснодарский краевой суд утром 12 декабря рассмотрел апелляционную жалобу по делу и оставил приговор Геленджикского городского суда без изменений, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Адвокат девушки рассказал порталу Юга.ру, что защита пока не знает, какие действия предпримет дальше. По мнению юриста, это решение суда нужно обжаловать дальше, однако все будет зависеть от желания заявителя.

«Суд не только слеп, но и глух», — заключил адвокат.