В Адыгее планируют построить федеральный центр подготовки по велоспорту

Вячеслав Екимов на встрече отметил, что при поиске места строительства федерального центра выбор пал на Адыгею. Это произошло из-за географического положения, развитой дорожной инфраструктуры, разнообразного рельефа местности и климатических условий.

«Мы рассматриваем Адыгею как опорный регион для развития велоспорта в России. В ближайшее время будем выходить с соответствующей инициативой на федеральный уровень. Уверен, что появление такого центра в Адыгее даст серьезный толчок к дальнейшему развитию велоспорта и по всей России», — подчеркнул Екимов.

По его словам, инициативу передали на рассмотрение минспорту РФ. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в регионе велоспорт всегда рассматривали как один из наиболее перспективных.

«Более 10 велогонщиков ежегодно включаются в составы сборных команд России. Наряду с этим мы организуем веломарафоны, приглашаем к участию в любительских велогонках людей разных возрастов», — подчеркнул глава республики.

Кумпилов поручил руководству спорткомитета вносить предложения при реконструкции общественных территорий. Это касается создания велодорожек, спортивных зон для занятий велоакробатикой, воркаутом и другого