В Ингушетии задержали сотрудника ФСИН, выстрелившего в коллегу в ходе ссоры
В Назрановском районе Ингушетии произошел конфликт со стрельбой между сотрудниками республиканского отделения ФСИН
Инцидент произошел вечером 3 октября на трассе «Кавказ» возле поселка Яндаре.
33-летний сотрудник ФСИН, житель Назрани, припарковал свою Lada Granta на обочине. К его машине подошли двое коллег, подъехавших на Lada Priora.
«В ходе словесного конфликта мужчина выстрелил в одного из коллег — 40-летнего жителя поселения Али-Юрт. Потерпевший получил ранение грудной клетки, его доставили в медучреждение», — сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.
В республиканском управлении СКР уточнили, что стрелял мужчина из табельного оружия. После этого он скрылся с места ЧП, но позже его задержали.
В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), его поместили в СИЗО.
По информации источника «Интерфакса», участниками конфликта были также сотрудник службы безопасности ФСИН и СИЗО № 1.
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