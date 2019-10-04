В Ингушетии задержали сотрудника ФСИН, выстрелившего в коллегу в ходе ссоры

В Назрановском районе Ингушетии произошел конфликт со стрельбой между сотрудниками республиканского отделения ФСИН

Инцидент произошел вечером 3 октября на трассе «Кавказ» возле поселка Яндаре.

33-летний сотрудник ФСИН, житель Назрани, припарковал свою Lada Granta на обочине. К его машине подошли двое коллег, подъехавших на Lada Priora.

«В ходе словесного конфликта мужчина выстрелил в одного из коллег — 40-летнего жителя поселения Али-Юрт. Потерпевший получил ранение грудной клетки, его доставили в медучреждение», — сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

В республиканском управлении СКР уточнили, что стрелял мужчина из табельного оружия. После этого он скрылся с места ЧП, но позже его задержали.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), его поместили в СИЗО.

По информации источника «Интерфакса», участниками конфликта были также сотрудник службы безопасности ФСИН и СИЗО № 1.